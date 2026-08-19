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Aug
19
2026
Yellow Springs Public Notices

SPECIAL COUNCIL MEETING: EXECUTIVE SESSION

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COUNCIL FOR THE VILLAGE OF YELLOW SPRINGS

SPECIAL COUNCIL MEETING: EXECUTIVE SESSION

AGENDA

Council Chambers 9am. Friday, August 21, 2026

CALL TO ORDER

ROLL CALL

EXECUTIVE SESSION FOR THE PURPOSE OF CONSIDERATION OF EMPLOYMENT OF A PUBLIC EMPLOYEE IN ACCORDANCE WITH OHIO REVISED CODE 121.22(G)(1)

RESUME SPECIAL COUNCIL MEETING

DISCUSSION OF VILLAGE MANAGER’S CONTRACT WITH POTENTIAL ACTION TO FOLLOW

ADJOURNMENT

The Village of Yellow Springs is committed to providing reasonable accommodation for people with disabilities.  Any person requiring a disability accommodation should contact the Village, Clerk of Council’s Office at 937-767-9126 or via e-mail at clerk@yso.com for more information.

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