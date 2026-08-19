SPECIAL COUNCIL MEETING: EXECUTIVE SESSION
- Published: August 19, 2026
COUNCIL FOR THE VILLAGE OF YELLOW SPRINGS
SPECIAL COUNCIL MEETING: EXECUTIVE SESSION
AGENDA
Council Chambers 9am. Friday, August 21, 2026
CALL TO ORDER
ROLL CALL
EXECUTIVE SESSION FOR THE PURPOSE OF CONSIDERATION OF EMPLOYMENT OF A PUBLIC EMPLOYEE IN ACCORDANCE WITH OHIO REVISED CODE 121.22(G)(1)
RESUME SPECIAL COUNCIL MEETING
DISCUSSION OF VILLAGE MANAGER’S CONTRACT WITH POTENTIAL ACTION TO FOLLOW
ADJOURNMENT
The Village of Yellow Springs is committed to providing reasonable accommodation for people with disabilities. Any person requiring a disability accommodation should contact the Village, Clerk of Council’s Office at 937-767-9126 or via e-mail at clerk@yso.com for more information.
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